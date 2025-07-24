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Ротенберг, Плющенко, Сычев, Капризов, Дацюк и Мичков сыграют с Овечкиным в гала-матче Ovi Cup («Матч ТВ»)

Как сообщает «Матч ТВ», гала-матч состоится 9 августа на «Арене-Мытищи» — в последний день детского турнира Ovi Cup, в котором примут участие 24 команды из России, Беларуси и Казахстана.

В гала-матче примут участие Александр Овечкин, Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Роман Ротенберг, Евгений Плющенко, Алексей Морозов, Павел Дацюк, Кирилл Капризов, Дмитрий Сычев, Сергей Коньков, Александр Гуськов, Дмитрий Орлов, Андрей Николишин, Михаил Сергачев, Камил Гаджиев, Матвей Мичков, Кирилл Марченко, Егор Замула и Дмитрий Симашев.

В тренерский штаб войдут Александр Якушев, Виктор Шалимов и актер Денис Никифоров.

Гала-матч будет посвящен рекорду Овечкина. Напомним, 6 апреля капитан «Вашингтона» стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов в регулярках (974 шайбы с учетом плей-офф).

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