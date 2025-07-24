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Вячеслав Быков: «Малкин, Кучеров, Панарин и остальные хоккеисты НХЛ — российский генофонд. Для молодежи они отличный пример того, как надо себя вести, чтобы долго играть на самом высоком уровне»

"Малкин, Кучеров, Панарин и остальные игроки НХЛ — это российский генофонд. За ними приятно наблюдать и радоваться им успехам и работе.

Источник: Спортс"

Для молодежи они отличный пример того, как надо себя вести, чтобы так долго играть на самом высоком уровне", — сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.