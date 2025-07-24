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Быков о Гретцки: «Его отношение к Овечкину и его рекорду говорит о его величии и уме. Уэйну нравилась манера игры советской сборной»

— Гретцки всегда очень хорошо относился к советским хоккеистам. Был дома у Владислава Третьяка в Москве, а первая пятерка — у него в гостях.

Источник: Спортс"

— Да, ему нравилась манера нашей игры. Мне у него быть не довелось, к сожалению. А это приглашение стало, я бы сказал, спортивно-политическим ходом, весомым и классным.

И то, как он повел себя по отношению к Саше Овечкину и его рекорду, тоже говорит о его величии и уме. На льду он никогда тебя не провоцировал.

Виктор Васильевич часто ставил мою пятерку против его — и это был очень корректный игрок. У него была клюшка с особым крюком, она есть у меня дома. Как-то на Кубке Канады получилось обменяться… — сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.