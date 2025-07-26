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Тренер фарма «Авангарда» Робитайл: «Овечкин — лучший хоккеист в мире. Он модель совершенного игрока не только для русских, но и для канадцев»

"Не умоляя достоинств таких игроков, как Ларионов, Крутов и так далее, то величайшее поколение — оно все-таки другое.

Источник: Спортс"

Овечкин — это модель максимально совершенного игрока на данный момент не только для русских, но и для канадцев.

Он сражается, бьется, постоянно в контакте, любит бросать. Самое главное, что он по-настоящему командный игрок. Он любит быть с командой и за команду всегда.

Я был взращен Вашингтоном. Самое большое противостояние — против Сидни Кросби. «Вашингтон» против «Питтсбурга». То же самое и в АХЛ — «Уилкс-Бэрри против “Херши”. И, на мой взгляд, Овечкин — лучший хоккеист в мире», — сказал главный тренер «Омских Крыльев» Луи Робитайл.

В сезоне-2005/06 Робитайл провел два матча за «Вашингтон» в НХЛ.