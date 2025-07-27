Кошечкин о сыне: «Хотел сыграть с ним в официальном матче, получилось в прощальном. Он развивается, охота посоревноваться с ним, конечно»

Его сын, Максим Майоров, который является голкипером «Локомотива», принял участие в прощальном матче отца.
— На самом деле хотелось давно сыграть с сыном официальный матч, но получилось так, что сыграли в прощальном. Но все равно приятно, когда видишь своего ребенка профессиональным хоккеистом. Он развивается, и, конечно, охота с ним посоревноваться.
— Он обыграл вас в первом периоде…
— Да, молодец. Дома дам ему ремня (смеется — Спортс«“).
— Как часто даете ему хоккейные советы?
— Когда позвонит, попросит, тогда даю советы. А так после каждой игры стараемся созвониться, разобрать матч, — сказал Василий Кошечкин.