Александр Пашков: «История с Ткачевым — жирная клякса для “Авангарда”. Одного из лучших воспитанников просто выбрасывают на улицу. Можно было бы пойти в суд»

— То, что произошло с Ткачевым в Омске, — это жирная клякса для «Авангарда». У команды есть академия, большие средства вкладываются в воспитание своих игроков. И тут одного из лучших воспитанников в истории клуба просто выбрасывают на улицу. Более нелепую историю трудно придумать. Она больно ударит по клубному патриотизму, по всей системе омского хоккея.
— Вы можете понять мотивацию руководства «Авангарда»?
— Расстановка в целом понятна. Хоккеист получил явно завышенный контракт, а выписанный из Северной Америки тренер, подозреваю, с не менее завышенным контрактом, встал в позу и поставил задачу этого игрока убрать. Причина, скорее всего, игровая — хоккеист не вписывается в тренерскую систему.
Сильное руководство в такой ситуации попыталось бы найти компромисс, ведь и тренер, и игрок — наемные работники, которые как раз от руководства полностью зависят. Слабое — ушло бы в тень и спряталось за тренером, которому, видимо, дан карт-бланш.
— В Омске пошли по второму пути?
— Да, в общем-то, ушли от ответственности. Предложили игроку сгонять в Северную Америку и самому решить свой вопрос. И смех, и грех.
— Получается, игроки стали в КХЛ слабым звеном?
— Именно так. Статус тренера в нашем хоккее в общем-то понятен, а вот игроки оказались на птичьих правах. Пример Ткачева здесь — самый яркий.
Хотя, не исключаю, игрок и его сторона даже в этой ситуации могли побороться. Контракт был подписан и утвержден, он полностью официальный. Почему бы не зацепиться за него? В такой ситуации можно было бы попробовать пойти, скажем, в суд или прокуратуру. В конце концов, Ткачев не только хоккеист, но и российский гражданин, которому гарантировано право на труд. Гарантировано и защищено — трудовым кодексом!
— Могла ли в этот процесс вмешаться КХЛ?
— Тут ответ есть только у юристов — спортивных и гражданских. Очевидно одно — контракты в КХЛ перестают воспринимать серьезно, началась какая-то анархия. Это тревожный сигнал для лиги и всего нашего клубного хоккея, — сказал олимпийский чемпион.