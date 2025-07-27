Александр Пашков: «История с Ткачевым — жирная клякса для “Авангарда”. Одного из лучших воспитанников просто выбрасывают на улицу. Можно было бы пойти в суд»

Хотя, не исключаю, игрок и его сторона даже в этой ситуации могли побороться. Контракт был подписан и утвержден, он полностью официальный. Почему бы не зацепиться за него? В такой ситуации можно было бы попробовать пойти, скажем, в суд или прокуратуру. В конце концов, Ткачев не только хоккеист, но и российский гражданин, которому гарантировано право на труд. Гарантировано и защищено — трудовым кодексом!