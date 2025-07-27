Светлов о том, что «Металлург» — «мелкогабаритный»: «Для полевых игроков главное — скорость, юркие челноки — в большой цене. В катании и таланте команда &mda

— На мой взгляд, «Магнитка» здесь ничего не теряет — только приобретает. Оба форварда после всех последних передряг должны быть сверхмотивированы. Ни один профессиональный тренер не упустит возможности сыграть на амбициях и реваншистских настроениях своих звезд. Отличная расстановка для «Металлурга»!