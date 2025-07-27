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Светлов о том, что «Металлург» — «мелкогабаритный»: «Для полевых игроков главное — скорость, юркие челноки — в большой цене. В катании и таланте команда &mda

— Смогут ли Ткачев после травмы и Толчинский после сезона фактически в запасе вернуться на свой уровень?

Источник: Спортс"

— На мой взгляд, «Магнитка» здесь ничего не теряет — только приобретает. Оба форварда после всех последних передряг должны быть сверхмотивированы. Ни один профессиональный тренер не упустит возможности сыграть на амбициях и реваншистских настроениях своих звезд. Отличная расстановка для «Металлурга»!

— Критики говорят, что Ткачев и Толчинский — маленькие форварды, да и в целом атака «Металлурга» — мелкогабаритная. Проблема?

— Не думаю. На стыке веков хоккей по обе стороны океана сделал крен в пользу габаритов. Но в последнее десятилетие даже в НХЛ мы видим обратный процесс — хоккей стал более интенсивным, но менее силовым. Маленькие, юркие челноки — в большой цене.

Хотим мы того или нет, но столпотворение перед воротами, постоянные пробки на пятачке и силовое воздействие выдвигают особые требования к габаритам голкиперов. А вот для полевых игроков самое главное — скорость.

Возможно, нынешняя «Магнитка» — самая маленькая команда КХЛ. Но в катании и таланте, на мой взгляд — один из явных фаворитов сезона. Ее габариты могут стать и плюсом, — сказал экс-тренер клубов КХЛ.