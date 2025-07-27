Третьяк о Кошечкине: «Один из лучших вратарей современной эпохи. Настоящий русский богатырь — надежный, сильный, уверенный в себе»

Лучший по количеству сухих матчей, проведенных в чемпионате страны игр, первое место по победам в качестве первого вратаря. Это далеко не полный список впечатляющих достижений Василия. К слову, именно он побил один из моих рекордов — по числу игр за один клуб. Я в свое время провел 478 матчей в свитере ЦСКА, а Кошечкин, защищая цвета «Магнитки», остановился на красивой отметке в 555 встреч.