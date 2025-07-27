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Якупов о тренере «Ак Барса» по развитию игроков Яковлеве: «С удовольствием переманил бы его в “Авангард”. Все кайфуют от работы с ним»

Форвард омского клуба тренируется в настоящее время в Казани под руководством тренера «Ак Барса» по развитию игроков.

Источник: Спортс"

В занятиях принимают участия в том числе Андрей Свечников («Каролина»), Владимир Ткачев («Сибирь»), Дмитрий Юдин (СКА), Никита Дыняк («Ак Барс»), Александр Бурмистров и Петр Хохряков.

"[Тренировка] вообще бомба. Был самый интенсивный лед за все время, ведь нам нечасто удается собрать всех тех людей, которые могут прийти. Плюс интенсивно поработали в зале. Хотелось бы поблагодарить всех тех, кто участвует в наших сборах.

Будь у меня такая возможность, я бы с удовольствием переманил его в Омск. Мы с Дамиром [Шарипзяновым] посодействуем этому (улыбается). Да, у него контракт с «Ак Барсом», но если он освободится, то я бы хотел, чтобы он был у нас. Все кайфуют от работы с ним", — сказал Якупов.