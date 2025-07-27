Якупов о тренере «Ак Барса» по развитию игроков Яковлеве: «С удовольствием переманил бы его в “Авангард”. Все кайфуют от работы с ним»

Будь у меня такая возможность, я бы с удовольствием переманил его в Омск. Мы с Дамиром [Шарипзяновым] посодействуем этому (улыбается). Да, у него контракт с «Ак Барсом», но если он освободится, то я бы хотел, чтобы он был у нас. Все кайфуют от работы с ним", — сказал Якупов.