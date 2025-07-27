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Овечкин будет играть во 2-м звене «Вашингтона» с Бовилье и Строумом в сезоне-2025/26 по версии The Hockey News

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер представила свой вариант сочетаний форвардов «Вашингтона» на старте сезона-2025/26.

Звенья в нападении выглядят следующим образом:

Алексей Протас — Пьер-Люк Дюбуа — Том Уилсон;

Александр Овечкин — Дилан Строум — Энтони Бовилье;

Эндрю Кристалл — Коннор Макмайкл — Райан Леонард;

Брэндон Дьюхэйм — Ник Дауд — Джастин Сурдиф;

Дополнительные форварды: Итен Фрэнк, Иван Мирошниченко.

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