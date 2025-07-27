Робитайл об Овечкине: «Лучший хоккеист мира для меня. Не умаляя достоинств поколения Ларионова, Крутова, Александр — модель максимально совершенного игрока как для русских, так и для канадцев»

— Было сразу видно, что он нечто особенное. В 20 лет он уже был мужиком, здоровым, физически крепким, с отличным броском.
Не умаляя достоинств таких игроков, как Ларионов, Крутов и так далее, то величайшее поколение — оно все-таки другое. Овечкин — это модель максимально совершенного игрока на данный момент не только для русских, но и для канадцев.
Он сражается, бьется, постоянно в контакте, любит бросать. Самое главное, что он по-настоящему командный игрок. Он любит быть с командой, всегда за команду. Для меня Овечкин — лучший хоккеист в мире«, — сказал главный тренер “Омских Крыльев”.