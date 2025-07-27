Защитник «Авиатора» Рудаковский: «Развивайте личный бренд, будьте активны в соцсетях, сегодня сложно оставаться востребованным без этого. Хотел бы коллаб с Кридом или Бастой»

— Медийность сегодня — неотъемлемая часть профессиональной карьеры хоккеиста. Она помогает не только привлекать болельщиков и спонсоров, но и создавать свой бренд, расширять возможности после завершения игровой карьеры. Конечно, для некоторых это может быть бонусом, но в современном мире без активного присутствия в медиа и соцсетях сложно оставаться заметным и востребованным. Поэтому я считаю, что медийность — это необходимость.