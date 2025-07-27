Защитник «Авиатора» Рудаковский: «Развивайте личный бренд, будьте активны в соцсетях, сегодня сложно оставаться востребованным без этого. Хотел бы коллаб с Кридом или Бастой»

— Какую роль играет медийность в жизни современного хоккеиста?
— Медийность сегодня — неотъемлемая часть профессиональной карьеры хоккеиста. Она помогает не только привлекать болельщиков и спонсоров, но и создавать свой бренд, расширять возможности после завершения игровой карьеры. Конечно, для некоторых это может быть бонусом, но в современном мире без активного присутствия в медиа и соцсетях сложно оставаться заметным и востребованным. Поэтому я считаю, что медийность — это необходимость.
— Какие советы вы бы дали молодым спортсменам, которые хотят быть не только хорошими игроками, но и узнаваемыми личностями?
— Первое — развивайте личный бренд: будьте активны в соцсетях, делитесь своим опытом и жизнью за пределами льда. Второе — работайте над коммуникацией: умение общаться с прессой и болельщиками важно для формирования положительного имиджа. Третье — оставайтесь добрыми, искренними и честными: люди ценят настоящих личностей, а не только спортсменов на льду. И также не забывайте про человеческое отношение к людям, потому что высокомерие — это не по-людски.
— Если бы вы могли сделать коллаборацию с любым российским исполнителем, кто бы это был и почему?
— Наверное, с Егором Кридом или Бастой — они умеют создавать яркую музыку и имеют большую аудиторию. Такой «коллаб» может привлечь новых поклонников хоккея и расширить границы популярности спорта, — сказал Рудаковский.