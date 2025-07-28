Сергей Черкас: «Поменять логотип СКА — то же самое, что во время Великой Отечественной войны поменять знамя с красного с серпом и молотом на черное с черепом. Ветеранов никто не спросил»

"Поменять предыдущий логотип СКА — это то же самое, что во время Великой Отечественной войны поменять знамя с красного с серпом и молотом на черное с черепом и костями. Считаю, что это просто неправильно по отношению к ветеранам, которые завоевывали медали, играли под ним в чемпионатах СССР и России, а также выступали за рубежом.
У меня очень негативное отношение к случившемуся. Мы, ветераны СКА, были горды тем, что предыдущее руководство помнит о наших выступлениях. Эмблема, которую решили убрать, была в 1987 году, когда СКА стал третьим в чемпионате СССР. Завоевать бронзу в то время, когда все сильнейшие хоккеисты страны выступали дома, было невероятно сложно.
Про новый логотип мне нечего сказать, он никакого отношения к СКА не имеет. Квадрат Малевича — это тоже своего рода логотип. В него можно написать СКА, но это не значит, что он соответствует клубу, его истории. Вот если бы СКА закрылся и на его месте создали другой клуб: ВДВ, ВМФ, то и лого можно было поменять. Но ведь СКА, Спортивный клуб армии, остался.
Когда принимали это решение, ветеранов СКА никто не спросил. Я пообщался с некоторыми: те же Каменев, Саша Юдин не понимают, зачем и почему это было сделано. Не так много ветеранов осталось, которые отыграли в нашем клубе по 12−15 лет. Постараюсь узнать общее мнение", — сказал бронзовый призер чемпионата СССР в составе СКА Сергей Черкас.
Юдину не понравился новый логотип СКА: «Могли хотя бы посоветоваться с ветеранами. Прошлая эмблема — отсыл к 1987 году, когда клуб выиграл бронзу, это была дань уважения традиций».