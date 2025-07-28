Сергей Черкас: «Поменять логотип СКА — то же самое, что во время Великой Отечественной войны поменять знамя с красного с серпом и молотом на черное с черепом. Ветеранов никто не спросил»

Про новый логотип мне нечего сказать, он никакого отношения к СКА не имеет. Квадрат Малевича — это тоже своего рода логотип. В него можно написать СКА, но это не значит, что он соответствует клубу, его истории. Вот если бы СКА закрылся и на его месте создали другой клуб: ВДВ, ВМФ, то и лого можно было поменять. Но ведь СКА, Спортивный клуб армии, остался.