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Ротенберг о трехлетии петербургской школы «Красная Машина Юниор»: «Видно, как мощно и правильно мы двигаемся вперед. Ребята растут, закаляются, учатся побеждать и уважать команду»

Хоккейная школа была основана 29 июля 2022 года.

Источник: Спортс"

"Ровно три года назад, 29 июля 2022 года, мы сделали первый шаг — и уже сейчас видно, как мощно и правильно двигаемся вперед.

Сегодня в школе «Красная Машина Юниор» СПб более 300 ребят, которые не просто тренируются — они растут, закаляются, учатся побеждать и уважать команду. Именно такие основы мы закладываем во всех командах нашей школы.

Вы завоевали Кубок Санкт-Петербурга, Кубок Третьяка, медали всероссийских и городских турниров. Воспитанники школы уже представляют Петербург в сборной — это достойный результат, которым можно гордиться!

От всей души благодарю весь тренерский штаб, родителей, партнеров, администрацию района и города — всех, кто верит в проект и делает его сильнее с каждым днем.

А вам, ребята, желаю никогда не останавливаться и идти только вперед к своим целям. Горжусь вами! «- написал Роман Ротенберг, входящий в состав совета директоров “Динамо”.

Ротенберг сообщил, что «Академия Динамо “Красная Машина Юниор” вошла в состав МХЛ: “Больше, чем хоккейная школа. Это система”.

«Красная машина Юниор» вошла в структуру «Динамо». Ранее хоккейную школу поддерживала академия СКА.