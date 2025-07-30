Ротенберг о трехлетии петербургской школы «Красная Машина Юниор»: «Видно, как мощно и правильно мы двигаемся вперед. Ребята растут, закаляются, учатся побеждать и уважать команду»

"Ровно три года назад, 29 июля 2022 года, мы сделали первый шаг — и уже сейчас видно, как мощно и правильно двигаемся вперед.
Сегодня в школе «Красная Машина Юниор» СПб более 300 ребят, которые не просто тренируются — они растут, закаляются, учатся побеждать и уважать команду. Именно такие основы мы закладываем во всех командах нашей школы.
Вы завоевали Кубок Санкт-Петербурга, Кубок Третьяка, медали всероссийских и городских турниров. Воспитанники школы уже представляют Петербург в сборной — это достойный результат, которым можно гордиться!
От всей души благодарю весь тренерский штаб, родителей, партнеров, администрацию района и города — всех, кто верит в проект и делает его сильнее с каждым днем.
А вам, ребята, желаю никогда не останавливаться и идти только вперед к своим целям. Горжусь вами! «- написал Роман Ротенберг, входящий в состав совета директоров “Динамо”.
Ротенберг сообщил, что «Академия Динамо “Красная Машина Юниор” вошла в состав МХЛ: “Больше, чем хоккейная школа. Это система”.
«Красная машина Юниор» вошла в структуру «Динамо». Ранее хоккейную школу поддерживала академия СКА.