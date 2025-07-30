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Силаев — лучший проспект «Нью-Джерси» по версии Daily Faceoff, Егоров — 2-й, Кейси — 3-й

19-летний защитник «Торпедо» возглавил список перспективных игроков из системы «Девилс».

В него были включены хоккеисты, которые провели не более 50 матчей в НХЛ. При этом не включались вратари старше 25 лет и полевые игроки старше 23 лет (поэтому отсутствует 24-летний форвард Арсений Грицюк).

Второе место тоже занял россиянин — вратарь Михаил Егоров из Бостонского университета.

1. Антон Силаев, защитник, 19 лет («Торпедо», КХЛ).

2. Михаил Егоров, вратарь, 19 лет (Бостонский университет, NCAA).

3. Шеймус Кейси, защитник, 21 год (провел 14 матчей за «Девилс» в прошлом сезоне).

4. Ленни Хяменахо, нападающий, 20 лет («Ютика», АХЛ).

5. Конрад Фондрк, нападающий, 18 лет (Бостонский университет, NCAA).

6. Бен Кеван, нападающий, 18 лет (университет Аризоны, NCAA).

7. Шейн Лашанс, нападающий, 21 год («Ютика», АХЛ).

8. Мэйсон Мо, нападающий, 18 лет (университет Миннесоты, NCAA).

9. Топиас Вилен, защитник, 22 года («Ютика», АХЛ).

10. Томас Бордело, нападающий, 23 года («Ютика», АХЛ).