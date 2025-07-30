Судья Наумов о получении «Золотого свистка»: «Лучший мой сезон, прошел его без “горок”, “провалов”, “ям” и так далее. Хочу провести 1000 матчей в КХЛ — очень серьезный ру

— На следующий день после последнего матча финальной серии «Локомотив» — «Трактор» я отдыхал в отеле, позвонил Алексей Владимирович Анисимов и сказал, что я признан лучшим главным судьей. Можно сказать, наш руководитель разбудил меня приятным известием. Не могу сказать, что «Золотой свисток» стал для меня неожиданностью. Я давно шел к этой награде. Но, конечно, в любом случае мне было очень приятно.