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Судья Наумов о получении «Золотого свистка»: «Лучший мой сезон, прошел его без “горок”, “провалов”, “ям” и так далее. Хочу провести 1000 матчей в КХЛ — очень серьезный ру

— Когда и как узнали о том, что признаны лучшим главным судьей КХЛ?

Источник: Спортс"

— На следующий день после последнего матча финальной серии «Локомотив» — «Трактор» я отдыхал в отеле, позвонил Алексей Владимирович Анисимов и сказал, что я признан лучшим главным судьей. Можно сказать, наш руководитель разбудил меня приятным известием. Не могу сказать, что «Золотой свисток» стал для меня неожиданностью. Я давно шел к этой награде. Но, конечно, в любом случае мне было очень приятно.

— К чему будете стремиться теперь, когда главная судейская награда получена?

— Провести 1000 матчей. Очень серьезный рубеж. Дай бог, чтобы не подвело здоровье, не было травм, тогда, думаю, смогу достичь этой планки.

— Не так давно вы провели 800-й матч, а всего у вас на счету 804 игры. Как-то отметили этот промежуточный юбилей?

— Нет. Основные цифры — 500 и 1000 матчей. Тому, кто провел 500 игр, КХЛ дарит золотой перстень с бриллиантами, красивой гравировкой. Остальные круглые даты выделять особо не принято.

Тем более я провел 800-ю встречу по ходу плей-офф, а в эту пору не до отмечаний — когда идет розыгрыш Кубка Гагарина, после матча либо идешь спать и восстанавливаться, либо едешь в аэропорт или на вокзал.

— Считаете прошлый сезон лучшим в карьере?

— Да, провел рекордное число матчей в плей-офф, отсудил финал, получил «Золотой свисток», ровно прошел регулярный чемпионат. По-любому лучший сезон. В хоккее говорят: «Стабильность — признак мастерства». Это как раз про мой прошлый год. Я прошел его без «горок», «провалов», «ям» и так далее, — сказал Наумов.