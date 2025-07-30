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Тодд — 10-й нападающий, не перешедший в «Ак Барс» в это межсезонье при наличии интереса у клуба. В списке также Кузнецов, Ткачев, Ремпал и Буше («Бизнес Online»)

Казанский клуб интересовался 29-летним канадцем, которого в итоге подписал «Спартак».

Источник: Спортс"

Как сообщает «Бизнес Online», Тодд — уже 10-й нападающий, не перешедший в «Ак Барс» в это межсезонье при наличии интереса у клуба.

По версии издания, ранее в список вошли Шелдон Ремпал (перешел в систему «Вашингтона»), Рид Буше («Автомобилист»), Дэниэл Спронг (ЦСКА), Роман Горбунов («Автомобилист»), Евгений Кузнецов (без клуба), Максим Джиошвили («Динамо» Москва), Владимир Ткачев («Металлург»), Максим Мамин («Динамо» Москва) и Михаил Григоренко («Трактор»).

Лямкин о селекции «Ак Барса»: «11 защитников, а хочется забивного нападающего — калибра Азеведо или Секача. Надо как-то крутиться. Другие клубы же находят сильных легионеров».