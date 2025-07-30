Михайлов о том, что «Локомотив» не пригласил штаб Никитина на чемпионский парад: «Удивлен — и неприятно. Не вижу тут какой-то логики»

— Удивились, что штаб Никитина не был приглашен на чемпионский парад «Локомотива» в Ярославле, который пройдет в начале августа?
— Да, удивлен — и неприятно. Но ЦСКА здесь ничего не может поделать, это решение — на совести руководства «Локомотива».
Лично я не вижу тут какой-то логики. Тренерский штаб привел «Локомотив» к Кубку Гагарина, первому в истории клуба.
Какие могут быть сомнения в том, что этот штаб в полном составе должен присутствовать на параде? — задался вопросом двукратный олимпийский чемпион и член наблюдательного совета ЦСКА.
«Локомотив» не позвал Никитина на чемпионский парад. Обида из-за ухода?