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Михайлов о том, что «Локомотив» не пригласил штаб Никитина на чемпионский парад: «Удивлен — и неприятно. Не вижу тут какой-то логики»

В межсезонье специалист покинул ярославский клуб, с которым выиграл Кубок Гагарина в прошлом сезоне, и вернулся в ЦСКА.

Источник: Спортс"

— Удивились, что штаб Никитина не был приглашен на чемпионский парад «Локомотива» в Ярославле, который пройдет в начале августа?

— Да, удивлен — и неприятно. Но ЦСКА здесь ничего не может поделать, это решение — на совести руководства «Локомотива».

Лично я не вижу тут какой-то логики. Тренерский штаб привел «Локомотив» к Кубку Гагарина, первому в истории клуба.

Какие могут быть сомнения в том, что этот штаб в полном составе должен присутствовать на параде? — задался вопросом двукратный олимпийский чемпион и член наблюдательного совета ЦСКА.

«Локомотив» не позвал Никитина на чемпионский парад. Обида из-за ухода?