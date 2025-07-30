Зарипов об «Ак Барсе»: «В последних двух плей-офф результат провальный, к селекции есть вопросы. Может, у руководства какие-то свои планы, о которых мы не знаем»

Однако в последних двух плей-офф КХЛ, будем честны, результат у «Ак Барса» провальный. Но дело не только в селекционной работе. Набери хоть всю команду топ-игроков, результат не дастся без труда. В любом случае за победы надо будет бороться. Но я не имею права глубоко оценивать работу системы «Ак Барса», поскольку не работаю там.