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Зарипов об «Ак Барсе»: «В последних двух плей-офф результат провальный, к селекции есть вопросы. Может, у руководства какие-то свои планы, о которых мы не знаем»

— Татарстан и спонсоры создают шикарные финансовые условия для клубов Казани. При этом, что касается «Ак Барса», то некоторые болельщики уже волнуются, что у клуба чуть ли не самый слабый состав за последние годы.

Источник: Спортс"

— Татарстан и спонсоры создают шикарные финансовые условия для клубов Казани. При этом, что касается «Ак Барса», то некоторые болельщики уже волнуются, что у клуба чуть ли не самый слабый состав за последние годы. Как оцениваете вы?

— В этой ситуации многие разные факторы могут играть роль. Сейчас да, сложилось впечатление, что в «Ак Барсе» уверены в тех ребятах, которые уже есть в составе. С одной стороны, это хорошо для развития молодежи.

Однако в последних двух плей-офф КХЛ, будем честны, результат у «Ак Барса» провальный. Но дело не только в селекционной работе. Набери хоть всю команду топ-игроков, результат не дастся без труда. В любом случае за победы надо будет бороться. Но я не имею права глубоко оценивать работу системы «Ак Барса», поскольку не работаю там.

— Как известно, в КХЛ есть потолок зарплат в 900 млн на сезон. У «Ак Барса», как и у остальных топов лиги, он практически забит. Но почему при равных условиях те же «Авангард», «Автомобилист», московское «Динамо», магнитогорский «Металлург» умудряются собирать столь сильные составы с новыми лицами для лиги?

— У хоккеистов есть такая поговорка: «Цыплят по весне считают». Заранее оценивать состав я не рискну. Но если уж говорить о селекционной работе — да, вопросы определенные есть к «Ак Барсу».

Но, может, у руководства «Ак Барса» какие-то свои планы, о которых мы не знаем. Остается только догадываться, — сказал пятикратный обладатель Кубка Гагарина и депутат Госсовета Татарстана.

Тодд — 10-й нападающий, не перешедший в «Ак Барс» в это межсезонье при наличии интереса у клуба. В списке также Кузнецов, Ткачев, Ремпал и Буше («Бизнес Online»).