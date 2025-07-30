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Анкудинов о Кузнецове: «Хоккей в Америке — другой вид спорта, Жене там удобнее и легче. В КХЛ с игроков высокий спрос в каждом матче, а в НХЛ главное — Кубок Стэнли»

"Женя — большой профессионал, уверен, что все неурядицы остались в прошлом и он подпишет контракт в НХЛ. Он адаптирован к североамериканской системе хоккея, все же НХЛ и КХЛ — две разные лиги, небо и земля.

Источник: Спортс"

Топовые хоккеисты из‑за океана не приживаются в КХЛ, наши звезды не всегда могут заиграть там. Хоккей в НХЛ — другой вид спорта, Кузнецову там удобнее и легче играть. Он еще год‑два на высоком уровне может играть, главное, чтобы здоровье было.

Не считаю, что приезд в СКА был ошибкой. Уверен, он хотел остаться здесь, но помешали травмы, не смог перестроиться после НХЛ.

У нас очень высокий спрос с игроков в каждом матче, нужно из кожи вон лезть, тогда как в НХЛ для команды самое главное — Кубок Стэнли, там игроки могут не блистать в регулярном чемпионате, но все меняется в плей‑офф«, — сказал бывший форвард “Салавата” и “Югры”.