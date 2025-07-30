Юрзинов о СКА: «Санкт-Петербург и “Хоккейный город” были оазисом развития нашего хоккея. Но теперь по Питеру возникают вопросы, надо продолжать курс на отказ от легионеров»

— В последние годы СКА был командой Демидова и Мичкова (Матвей суммарно провел за клуб 17 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ — Спортс), Заврагина и Плешкова, Никишина и Выдренкова, ну и так далее по списку. Питер даже отказался от легионеров, за что ему только слова благодарности. Надо продолжать этот курс!