Юрзинов о СКА: «Санкт-Петербург и “Хоккейный город” были оазисом развития нашего хоккея. Но теперь по Питеру возникают вопросы, надо продолжать курс на отказ от легионеров»

— Какие?
— В последние годы СКА был командой Демидова и Мичкова (Матвей суммарно провел за клуб 17 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ — Спортс), Заврагина и Плешкова, Никишина и Выдренкова, ну и так далее по списку. Питер даже отказался от легионеров, за что ему только слова благодарности. Надо продолжать этот курс!
Но если СКА станет командой Филлипса и Меннелла, то многое потеряет не только Санкт-Петербург, но и весь наш хоккей, — сказал бывший тренер сборной СССР, консультировавший штаб Романа Ротенберга в СКА.
СКА отдает игроков с доплатой и получает ноунеймов. Что происходит?