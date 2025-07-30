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Рыбин о 2-м сезоне Комтуа в КХЛ: «Если будет переходить грань дозволенного, может получить по шапке на раз‑два. Наши ребята тоже не пальцем деланы»

26-летний канадец продлил контракт с московским клубом на год. В минувшем сезоне он стал лидером Фонбет Чемпионата КХЛ по числу штрафных минут — 99 в 62 играх в регулярке (при 50 набранных очках, 21+29).

Источник: Спортс"

26-летний канадец продлил контракт с московским клубом на год. В минувшем сезоне он стал лидером Фонбет Чемпионата КХЛ по числу штрафных минут — 99 в 62 играх в регулярке (при 50 набранных очках, 21+29).

— Посмотрим, что Комтуа покажет в своем втором сезоне в КХЛ, потому что когда он только пришел в лигу, никто не знал, как против него играть.

Теперь все более или менее поняли. Игрок силового плана, который может забить. Его агенты молодцы, выбили хорошую сумму контракта. Безусловно, это важное подписание.

— Не раз от хоккеистов слышал, что на льду Комтуа частенько переходит грань дозволенного и делает неприемлемые вещи. Как считаете, такое поведение можно объяснить важностью результата?

— Наши ребята тоже не пальцем деланы. Если Комтуа будет переходить грань дозволенного, может получить по шапке на раз‑два. Не стоит думать, что ему всt можно, а остальные будут терпеть его выходки, — сказал экс-форвард «Спартака» и СКА.