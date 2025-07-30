Рыбин о 2-м сезоне Комтуа в КХЛ: «Если будет переходить грань дозволенного, может получить по шапке на раз‑два. Наши ребята тоже не пальцем деланы»

— Наши ребята тоже не пальцем деланы. Если Комтуа будет переходить грань дозволенного, может получить по шапке на раз‑два. Не стоит думать, что ему всt можно, а остальные будут терпеть его выходки, — сказал экс-форвард «Спартака» и СКА.