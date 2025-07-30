Ротенберг представил тренерский штаб команды «Академия Динамо “Красная Машина Юниор” — новичка МХЛ. Сам он в него не вошел

«Время представить тренерский штаб команды “Академия Динамо “Красная Машина Юниор”.
К началу нового сезона сформирован тренерский штаб команды «Академия Динамо “Красная Машина Юниор”. В его состав вошли специалисты с солидным опытом и современным взглядом на подготовку молодых хоккеистов. Возглавил тренерский штаб Андрей Чеботарев — хорошо знакомый с системой “Динамо” наставник, ранее работавший в динамовской школе. Под его руководством команды побеждали в Юниорской хоккейной лиге, многократно становились сильнейшими в Первенстве Федеральных округов и открытом Первенстве Москвы. За годы работы он подготовил немало игроков, успешно выступающих на профессиональном уровне.
Старшим тренером команды стал Андрей Царегородцев — специалист с богатым опытом работы в МХЛ. Последние сезоны он трудился в школе «Красная Машина Юниор», а в прошлом году под его руководством команда дошла до финала Кубка Овечкина, а также вышла в сильнейшую группу первенства Москвы. Он отлично знает, как раскрывать потенциал молодых игроков и направлять их развитие на пути к профессиональному хоккею. Тренером назначен Никита Комаров — обладатель Кубка Гагарина, Кубка Континента, чемпион России, участник чемпионатов мира. Его игровая карьера и личный опыт на высоком уровне станут ценным примером для воспитанников академии. Работой с вратарями займется Дмитрий Агеев, за плечами которого работа в клубах КХЛ, ВХЛ и МХЛ. Он обладает глубокими знаниями и практикой в подготовке голкиперов, что станет важным элементом в развитии вратарской линии команды.
За физическую подготовку будет отвечать Алексей Крук. Более семи лет он работает в сфере спорта, имеет практический опыт тренерской деятельности и специализируется на развитии силы, выносливости и координации. В хоккей Алексей приходит впервые, что придаёт его подходу свежий взгляд. Перед тренерским штабом стоит важная миссия — помочь молодым хоккеистам сделать шаг в большой спорт, раскрыть их потенциал и заложить прочный фундамент для будущих побед. Именно здесь формируются игроки, которые завтра будут определять лицо отечественного хоккея", — написал Ротенберг в своем телеграм-канале.