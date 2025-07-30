Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Ротенберг представил тренерский штаб команды «Академия Динамо “Красная Машина Юниор” — новичка МХЛ. Сам он в него не вошел

Ранее член совета директоров московского «Динамо» сообщил, что команда выступит в Olimpbet Молодежной хоккейной лиге в сезоне-2025/26.

Источник: Спортс"

«Время представить тренерский штаб команды “Академия Динамо “Красная Машина Юниор”.

К началу нового сезона сформирован тренерский штаб команды «Академия Динамо “Красная Машина Юниор”. В его состав вошли специалисты с солидным опытом и современным взглядом на подготовку молодых хоккеистов. Возглавил тренерский штаб Андрей Чеботарев — хорошо знакомый с системой “Динамо” наставник, ранее работавший в динамовской школе. Под его руководством команды побеждали в Юниорской хоккейной лиге, многократно становились сильнейшими в Первенстве Федеральных округов и открытом Первенстве Москвы. За годы работы он подготовил немало игроков, успешно выступающих на профессиональном уровне.

Старшим тренером команды стал Андрей Царегородцев — специалист с богатым опытом работы в МХЛ. Последние сезоны он трудился в школе «Красная Машина Юниор», а в прошлом году под его руководством команда дошла до финала Кубка Овечкина, а также вышла в сильнейшую группу первенства Москвы. Он отлично знает, как раскрывать потенциал молодых игроков и направлять их развитие на пути к профессиональному хоккею. Тренером назначен Никита Комаров — обладатель Кубка Гагарина, Кубка Континента, чемпион России, участник чемпионатов мира. Его игровая карьера и личный опыт на высоком уровне станут ценным примером для воспитанников академии. Работой с вратарями займется Дмитрий Агеев, за плечами которого работа в клубах КХЛ, ВХЛ и МХЛ. Он обладает глубокими знаниями и практикой в подготовке голкиперов, что станет важным элементом в развитии вратарской линии команды.

За физическую подготовку будет отвечать Алексей Крук. Более семи лет он работает в сфере спорта, имеет практический опыт тренерской деятельности и специализируется на развитии силы, выносливости и координации. В хоккей Алексей приходит впервые, что придаёт его подходу свежий взгляд. Перед тренерским штабом стоит важная миссия — помочь молодым хоккеистам сделать шаг в большой спорт, раскрыть их потенциал и заложить прочный фундамент для будущих побед. Именно здесь формируются игроки, которые завтра будут определять лицо отечественного хоккея", — написал Ротенберг в своем телеграм-канале.