Ротенберг представил тренерский штаб команды «Академия Динамо “Красная Машина Юниор” — новичка МХЛ. Сам он в него не вошел

Старшим тренером команды стал Андрей Царегородцев — специалист с богатым опытом работы в МХЛ. Последние сезоны он трудился в школе «Красная Машина Юниор», а в прошлом году под его руководством команда дошла до финала Кубка Овечкина, а также вышла в сильнейшую группу первенства Москвы. Он отлично знает, как раскрывать потенциал молодых игроков и направлять их развитие на пути к профессиональному хоккею. Тренером назначен Никита Комаров — обладатель Кубка Гагарина, Кубка Континента, чемпион России, участник чемпионатов мира. Его игровая карьера и личный опыт на высоком уровне станут ценным примером для воспитанников академии. Работой с вратарями займется Дмитрий Агеев, за плечами которого работа в клубах КХЛ, ВХЛ и МХЛ. Он обладает глубокими знаниями и практикой в подготовке голкиперов, что станет важным элементом в развитии вратарской линии команды.