Депутат Журова: «Овечкин мог бы стать хорошим тренером. В России свободы и демократии больше, чем в США. Нет смысла оставаться там после завершения карьеры, здесь комфортнее»

Конечно, было бы здорово, чтобы Овечкин и в России поиграл. Хотя как вариант он может вернуться в Россию уже в качестве тренера. Есть достаточно примеров наших замечательных хоккеистов, которые играли в НХЛ, а затем вернулись и стали хорошими тренерами здесь. Это и Сергей Федоров, и Игорь Ларионов.