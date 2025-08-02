Фастовский не считает «Салават» середняком: «Они останутся претендентами на высокие места. Снижение бюджета некритично»

Раньше у «Салавата» был подход, что ведущая роль была у иностранных хоккеистов, но теперь изменился вектор развития. Надо обратить внимание на молодежь и поменять к ней отношение. Менеджмент поставили в эти условия, поэтому попробуйте вот так поработать. Если Джош Ливо остается, посмотрим, насколько ему будет комфортно без своих партнеров, но его уровень позволяет быть серьезным лидером и тянуть команду. Это важный, знаковый игрок для «Салавата», — сказал экс-гендиректор «Сибири».