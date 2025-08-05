Гретцки, Беттмэн и Мэттью Ткачак войдут в Совет по спорту при президенте США Трампе

"Обновленный Совет при президенте по спорту, фитнесу и питанию создаст школьные программы для поощрения за выдающиеся достижения в физическом воспитании и поддержит создание Президентской премии в области физкультуры, работая в партнерстве со спортсменами, тренерами, командами и школами, чтобы обеспечить доступ к фитнесу и здоровому образу жизни для всех американцев.