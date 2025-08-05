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Гретцки, Беттмэн и Мэттью Ткачак войдут в Совет по спорту при президенте США Трампе

В совет также войдет комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.

Источник: Спортс"

31 июля президент США Дональд Трамп подписал указ о возобновлении Президентского фитнес-теста и обновлении Совета при президенте по спорту, фитнесу и питанию.

"Обновленный Совет при президенте по спорту, фитнесу и питанию создаст школьные программы для поощрения за выдающиеся достижения в физическом воспитании и поддержит создание Президентской премии в области физкультуры, работая в партнерстве со спортсменами, тренерами, командами и школами, чтобы обеспечить доступ к фитнесу и здоровому образу жизни для всех американцев.

В состав Совета войдут исполнительный директор Кэтрин Гранито, председатель Брайсон ДеШамбо, Сакуон Баркли, Гэри Беттмэн, Ник Боса, Харрисон Баткер, Коди Кэмпбелл, Роджер Гуделл, Уэйн Гретцки, Нелли Корда, Пол Левеск, Джек Никлаус, Гэри Плейер, Мариано Ривера, Тони Ромо, Анника Серенстам, Туа Таговайлоа, Лоуренс Тейлор, Мэттью Ткачак и Мариано Ривера", — говорится на сайте Белого дома.