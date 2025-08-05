Ги Буше: «По всему миру все понимают, что уровень КХЛ растет. Я не удивлен, что каждый клуб стремится стать лучше. “Авангарду” тоже нужно двигаться вперед»

Качество команд, особенно в плей-офф, требует от каждого клуба постоянного развития. Нельзя просто опираться на то, что у тебя уже есть. Игроки становятся сильнее, клубы развиваются, и видно, что все стремятся к прогрессу. Нельзя просто полагаться на то, что ты уже хорош, нужно постоянно бросать вызов лучшим, именно так делаем и мы.