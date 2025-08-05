Ги Буше: «По всему миру все понимают, что уровень КХЛ растет. Я не удивлен, что каждый клуб стремится стать лучше. “Авангарду” тоже нужно двигаться вперед»

— Я бы не сказал, что был удивлен. Уровень игры в КХЛ в прошлом году был очень высоким, и, на мой взгляд, стандарты продолжают расти с каждым сезоном.
Качество команд, особенно в плей-офф, требует от каждого клуба постоянного развития. Нельзя просто опираться на то, что у тебя уже есть. Игроки становятся сильнее, клубы развиваются, и видно, что все стремятся к прогрессу. Нельзя просто полагаться на то, что ты уже хорош, нужно постоянно бросать вызов лучшим, именно так делаем и мы.
В прошлом сезоне «Локомотив» был сильнейшей командой. И в этом году команда примерно на том же уровне. Они пригласили нового тренера с успешным опытом в лиге. ЦСКА теперь возглавляет российский специалист, и это сделает их еще более конкурентоспособными. Они усилились, как и «Трактор», приобрели новых игроков, у них сильная вратарская бригада, и они демонстрируют положительную динамику.
То же самое касается и «Автомобилиста», они подписали качественных хоккеистов.
Если смотреть шире, становится очевидно: по всему миру все понимают, что уровень КХЛ растет, поэтому я не удивлен тем, что каждый клуб стремится стать лучше. Нам тоже нужно двигаться вперед, — сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.