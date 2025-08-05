«Айлендерс» и 1-й номер драфта НХЛ-2025 Шефер подписали контракт новичка с максимальными бонусами за достижения. Защитник взял 48-й номер

По данным PuckPedia, базовая зарплата игрока составит 975 тысяч долларов за сезон. Кроме того, в каждом году заложены максимальные бонусы за достижения — до 3,5 миллиона долларов.
Канадский защитник пропустил большую часть минувшего сезона из-за перелома ключицы, полученного на МЧМ-2025.
На счету игрока 17 матчей в юниорской лиге Онтарио за «Эри Оттерс» и 22 (7+15) очка при полезности «+21».
Отметим, что Шефер будет играть за «Айлендерс» под 48-м номером. Он не использовался в клубе с сезона-2016/17.