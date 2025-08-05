«Анахайм» продлил Коланджело на 2 года с кэпхитом 850 тысяч долларов, контракт гибридный. Форвард набрал 10+2 в 32 играх в НХЛ в прошлом сезоне

В прошлом сезоне американец провел 32 матча в регулярном чемпионате НХЛ за «Дакс» и набрал 12 (10+2) очков при полезности «минус 4» и среднем времени на льду 12:29.
Также на его счету 40 (22+18) очков в 40 играх за «Сан-Диего» в АХЛ.
Контракт с 23-летним форвардом является гибридным — двусторонним в первом сезоне (зарплата в АХЛ — 375 тысяч долларов) и односторонним во втором.
В прошлом сезоне американец провел 32 матча в регулярном чемпионате НХЛ за «Дакс» и набрал 12 (10+2) очков при полезности «минус 4» и среднем времени на льду 12:29.
Также на его счету 40 (22+18) очков в 40 играх за «Сан-Диего» в АХЛ.