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«Анахайм» продлил Коланджело на 2 года с кэпхитом 850 тысяч долларов, контракт гибридный. Форвард набрал 10+2 в 32 играх в НХЛ в прошлом сезоне

Контракт с 23-летним форвардом является гибридным — двусторонним в первом сезоне (зарплата в АХЛ — 375 тысяч долларов) и односторонним во втором.

Источник: Спортс"

В прошлом сезоне американец провел 32 матча в регулярном чемпионате НХЛ за «Дакс» и набрал 12 (10+2) очков при полезности «минус 4» и среднем времени на льду 12:29.

Также на его счету 40 (22+18) очков в 40 играх за «Сан-Диего» в АХЛ.