Игорь Головков завершил карьеру в 35 лет. Защитник играл в КХЛ за «Динамо» и «Витязь» (781 матч, 57 очков и «минус 129»), его отец был президентом обоих клубов

Хоккеист провел 781 матч в КХЛ с учетом плей-офф и набрал 57 (9+48) очков при суммарном показателе полезности «минус 129».
В первых двух сезонах КХЛ (2008/09 и 2009/10) Головков выступал за московское «Динамо», с сезона-2011/12 и до текущего года — за «Витязь».
Отметим, что отец игрока Михаил Головков был президентом обоих этих клубов. В межсезонье подмосковный клуб был исключен из числа участников Фонбет Чемпионата КХЛ.
Головков из «Витязя» — четвертый хоккеист в КХЛ, сыгравший 700+ матчей за одну команду. Он сын президента клуба.