Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Рябыкин о критике парада «Локомотива»: «В стране есть люди, любящие во всем докапываться до негатива. Наша задача — взять в будущее позитив. Праздник на старте предсезонки поможет команде»

— Как новому тренерскому штабу «Локомотива» во главе с Бобом Хартли понравился чемпионский парад?

Источник: Спортс"

— Послушайте, это история не нынешнего сезона, а прошлого, которая к нашему штабу никак не относится. Мы только порадовались за ребят, за всю организацию, за Ярославль и область.

Это праздник Дмитрия Ивановича Красоткина и тех людей из персонала, которые дали чемпионский результат и остались в штабе. Мы их на предсезонке обязательно еще раз поздравим.

— В прессе шла бурная дискуссия относительно того, что парад был проведен спустя два с лишним месяца после триумфа. Что думаете?

— Это вообще не наш вопрос. В стране есть люди — и в прессе, и в жизни, которые любят во всем докапываться до негатива. Наша задача — наоборот, взять в будущее весь позитив.

В моей карьере были опыты чемпионских парадов. У игроков и тренеров тут особая психология — в первые два дня после победы ты на адреналине и в эйфории. Потом эмоции уходят. Что через две недели — как в Омске, что через два месяца.

Ну, а для болельщиков победа любимой команды — это счастье. И через неделю, и через месяц, и через год.

— Как найти позитив в столь позднем параде?

— Ничего сложного. Такой праздник на старте предсезонки, наоборот, поможет команде эмоционально встряхнуться и зарядиться на большую работу.

Тут как раз уникальный козырь «Локомотива». Это новая точка отсчета. И отличная мотивация — взять в первые дни нового сезона большую энергию у болельщиков и города, чтобы начать новый путь.

— С нуля?

— Я бы сказал — с «минус первого» этажа (смеется).

— Почему?

— Это профессиональный спорт. Выиграть в нем — сложно, но повторить чемпионство — еще сложнее. Ведь для каждого соперника именно действующий чемпион — особый раздражитель, которого нужно побеждать.

Вот главная мысль предстоящего сезона, которую прекрасно понимает команда, — сказал тренер «Локомотива».

«Локомотив» устроил парад через 74 дня после победы — без Никитина. О нем ни разу не вспомнили.