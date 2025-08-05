Рябыкин о критике парада «Локомотива»: «В стране есть люди, любящие во всем докапываться до негатива. Наша задача — взять в будущее позитив. Праздник на старте предсезонки поможет команде»

— Послушайте, это история не нынешнего сезона, а прошлого, которая к нашему штабу никак не относится. Мы только порадовались за ребят, за всю организацию, за Ярославль и область.
Это праздник Дмитрия Ивановича Красоткина и тех людей из персонала, которые дали чемпионский результат и остались в штабе. Мы их на предсезонке обязательно еще раз поздравим.
— В прессе шла бурная дискуссия относительно того, что парад был проведен спустя два с лишним месяца после триумфа. Что думаете?
— Это вообще не наш вопрос. В стране есть люди — и в прессе, и в жизни, которые любят во всем докапываться до негатива. Наша задача — наоборот, взять в будущее весь позитив.
В моей карьере были опыты чемпионских парадов. У игроков и тренеров тут особая психология — в первые два дня после победы ты на адреналине и в эйфории. Потом эмоции уходят. Что через две недели — как в Омске, что через два месяца.
Ну, а для болельщиков победа любимой команды — это счастье. И через неделю, и через месяц, и через год.
— Как найти позитив в столь позднем параде?
— Ничего сложного. Такой праздник на старте предсезонки, наоборот, поможет команде эмоционально встряхнуться и зарядиться на большую работу.
Тут как раз уникальный козырь «Локомотива». Это новая точка отсчета. И отличная мотивация — взять в первые дни нового сезона большую энергию у болельщиков и города, чтобы начать новый путь.
— С нуля?
— Я бы сказал — с «минус первого» этажа (смеется).
— Почему?
— Это профессиональный спорт. Выиграть в нем — сложно, но повторить чемпионство — еще сложнее. Ведь для каждого соперника именно действующий чемпион — особый раздражитель, которого нужно побеждать.
Вот главная мысль предстоящего сезона, которую прекрасно понимает команда, — сказал тренер «Локомотива».
«Локомотив» устроил парад через 74 дня после победы — без Никитина. О нем ни разу не вспомнили.