Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Мартон — лучший проспект «Филадельфии» по версии Daily Faceoff, Лучанко — 2-й, Заврагин — 4-й, Гребенкин — 10-й

18-летний форвард, выбранный под 6-м номером на драфте НХЛ-2025, возглавил список перспективных игроков из системы «Флайерс».

Источник: Спортс"

В него были включены хоккеисты, которые провели не более 50 матчей в НХЛ (поэтому отсутствует форвард Матвей Мичков). При этом не включались вратари старше 25 лет и полевые игроки старше 23 лет.

В список вошли два россиянина — вратарь СКА Егор Заврагин и форвард Никита Гребенкин, перешедший в команду по ходу прошлого сезона.

1. Портер Мартон, нападающий, 18 лет (университет Мичигана, NCAA).

2. Джетт Лучанко, нападающий, 19 лет («Гелф», OHL).

3. Оливер Бонк, защитник, 20 лет («Лихай Вэлли», АХЛ).

4. Егор Заврагин, вратарь, 19 лет (СКА, КХЛ).

5. Джек Несбитт, нападающий, 18 лет («Виндзор», OHL).

6. Денвер Барки, нападающий, 20 лет («Лихай Вэлли», АХЛ).

7. Алекс Бамп, нападающий, 21 год («Лихай Вэлли», АХЛ).

8. Джек Муртах, нападающий, 17 лет (Бостонский университет, NCAA).

9. Шейн Вансаги, нападающий, 18 лет (университет Мичигана, NCAA).

10. Никита Гребенкин, нападающий, 23 года («Лихай Вэлли», АХЛ).