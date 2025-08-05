Мартон — лучший проспект «Филадельфии» по версии Daily Faceoff, Лучанко — 2-й, Заврагин — 4-й, Гребенкин — 10-й

В него были включены хоккеисты, которые провели не более 50 матчей в НХЛ (поэтому отсутствует форвард Матвей Мичков). При этом не включались вратари старше 25 лет и полевые игроки старше 23 лет.
В список вошли два россиянина — вратарь СКА Егор Заврагин и форвард Никита Гребенкин, перешедший в команду по ходу прошлого сезона.
1. Портер Мартон, нападающий, 18 лет (университет Мичигана, NCAA).
2. Джетт Лучанко, нападающий, 19 лет («Гелф», OHL).
3. Оливер Бонк, защитник, 20 лет («Лихай Вэлли», АХЛ).
4. Егор Заврагин, вратарь, 19 лет (СКА, КХЛ).
5. Джек Несбитт, нападающий, 18 лет («Виндзор», OHL).
6. Денвер Барки, нападающий, 20 лет («Лихай Вэлли», АХЛ).
7. Алекс Бамп, нападающий, 21 год («Лихай Вэлли», АХЛ).
8. Джек Муртах, нападающий, 17 лет (Бостонский университет, NCAA).
9. Шейн Вансаги, нападающий, 18 лет (университет Мичигана, NCAA).
10. Никита Гребенкин, нападающий, 23 года («Лихай Вэлли», АХЛ).