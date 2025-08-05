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Рябыкин о «Локомотиве»: «В нашем самом системном клубе одну системную тренерскую команду сменила другая. У Хартли команда — это часы, все расписано по минутам и секундам»

В межсезонье Боб Хартли возглавил ярославский клуб, выигравший Кубок Гагарина в прошлом сезоне, после ухода Игоря Никитина в ЦСКА.

— В «Локомотиве» один чемпионский штаб сменил другой. Здесь есть какая-то специфика?

— Мы прекрасно знаем, как Игорь Никитин и его помощники относятся к деталям. У Никитина омская школа — и омские ассистенты, такие как Антон Курьянов и Александр Попов. Одни в штабе больше внимания уделяют обороне, другие — как тот же Курьянов — атаке, большинству. Все профессионалы, у каждого свои наработки — знаем об этом не понаслышке, друг с другом в Омске играли, работали на лавочке.

Та же история — у Боба Хартли. У него хоккейная команда — это часы. У каждой стрелки — свой ход, все расписано по минутам и секундам.

Поэтому специфика здесь в том, что в «Локомотиве», наверное, в нашем самом системном клубе, одну системную тренерскую команду сменила другая. Наверное, это плюс в адаптации — и для игроков, и для нас, тренеров, — сказал Рябыкин, вошедший в штаб Хартли.