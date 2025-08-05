Рябыкин о «Локомотиве»: «В нашем самом системном клубе одну системную тренерскую команду сменила другая. У Хартли команда — это часы, все расписано по минутам и секундам»

— Мы прекрасно знаем, как Игорь Никитин и его помощники относятся к деталям. У Никитина омская школа — и омские ассистенты, такие как Антон Курьянов и Александр Попов. Одни в штабе больше внимания уделяют обороне, другие — как тот же Курьянов — атаке, большинству. Все профессионалы, у каждого свои наработки — знаем об этом не понаслышке, друг с другом в Омске играли, работали на лавочке.