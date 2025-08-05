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Депутат Журова об Овечкине: «Занимается благотворительностью, помогает детям, спортивным школам в России и США. Нельзя упрекнуть, что он делает это только в Америке»

Ранее появилась информация, что капитан «Вашингтона» заработал 161,7 млн долларов за 20 лет в НХЛ — это рекорд лиги.

Источник: Спортс"

"Я не люблю считать чужие деньги и обращать на это внимание тоже. Но я знаю, что Саша Овечкин при этом очень много занимается благотворительностью, финансирует многие проекты, помогает детям, спортивным школам. Причем как в России, так и в США. Его нельзя упрекнуть в том, что он делает это только в Америке.

Эти деньги Овечкин все-таки заработал там, поэтому какую-то часть из них тратит на благотворительность в Америке. Хотя его могут обвинить в том, что он должен только в России это делать, но тут есть нюансы.

Положительный и светлый образ Овечкина в НХЛ подразумевает благотворительность и на территории, где он играет и живет большую часть года", — сказала депутат Государственной думы РФ.