Депутат Журова об Овечкине: «Занимается благотворительностью, помогает детям, спортивным школам в России и США. Нельзя упрекнуть, что он делает это только в Америке»

"Я не люблю считать чужие деньги и обращать на это внимание тоже. Но я знаю, что Саша Овечкин при этом очень много занимается благотворительностью, финансирует многие проекты, помогает детям, спортивным школам. Причем как в России, так и в США. Его нельзя упрекнуть в том, что он делает это только в Америке.