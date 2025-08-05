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Губерниев о кандидатах на роль Овечкина: «Безруков должен играть зрелого Александра, побившего рекорд Гретцки. Юра Борисов мог бы сыграть молодого Овечкина»

Ранее стало известно, что капитан «Вашингтона» стал амбассадором сервисов «Яндекс» на 3 года. Компания приобрела права на создание фильма или сериала об Овечкине и показ документального фильма об Александре.

Источник: Спортс"

Ранее стало известно, что капитан «Вашингтона» стал амбассадором сервисов «Яндекс» на 3 года. Компания приобрела права на создание фильма или сериала об Овечкине и показ документального фильма об Александре.

«Я рад за компанию “Яндекс”, это прекрасная новость. Надеюсь, что Овечкина в этом фильме сыграет Юра Борисов. Он справится с этой ролью.

Борисов мог бы сыграть молодого Овечкина. А Овечкина опытного, зрелого, который побил рекорд Гретцки, однозначно должен сыграть Сергей Безруков«, — сказал комментатор “Матч ТВ”.