Губерниев о кандидатах на роль Овечкина: «Безруков должен играть зрелого Александра, побившего рекорд Гретцки. Юра Борисов мог бы сыграть молодого Овечкина»

Ранее стало известно, что капитан «Вашингтона» стал амбассадором сервисов «Яндекс» на 3 года. Компания приобрела права на создание фильма или сериала об Овечкине и показ документального фильма об Александре.
«Я рад за компанию “Яндекс”, это прекрасная новость. Надеюсь, что Овечкина в этом фильме сыграет Юра Борисов. Он справится с этой ролью.
Борисов мог бы сыграть молодого Овечкина. А Овечкина опытного, зрелого, который побил рекорд Гретцки, однозначно должен сыграть Сергей Безруков«, — сказал комментатор “Матч ТВ”.