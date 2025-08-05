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Артем Батрак: «Сибирь» перестала быть зависимой от Бека и Мерфи — это хорошо. Ушли нестабильные Андреофф и Лайпсик. Получается очень неплохая команда"

«Сибирь» и ее менеджмент я поставлю в тройку по грамотным решениям и усилению состава этим летом. Конечно, «Сибирь» не стала фаворитом Востока — с «Авангардом» и «Металлургом» соревноваться будет тяжело, но по именам в Новосибирске собралась приличная команда, намного сильнее, чем в прошлом году.

Да, ушел Костин, но сохранили Красоткина и пригласили Луи Доминге. Взяли двух защитников-легионеров — Чейза Приски из АХЛ и Дэвида Фэрранса из АХЛ, это мощно.

Плюс взяли Архипа Неколенко — второй-третий центр, играющий в меньшинстве, идеально для команды. Владимир Ткачев из «Трактора» — вот и первый центр. Никита Сошников с 25 голами из «Адмирала» пришел, а еще и Скотт Уилсон — у него 20 в прошлом сезоне.

Прилично обновились, но и народ остался в «Сибири» — Валентин Пьянов, Кирилл Рассказов, Алексей Яковлев, Владимир Бутузов, Сергей Широков. Короче, «Сибири» теперь реально есть, кем играть.

«Сибирь» перестала быть зависимой от двух игроков, Тэйлора Бека и Тревора Мерфи — это хорошо. Ушел нестабильный Энди Андреофф, ушел еще более нестабильный Брендэн Лайпсик. Посмотрим, конечно, на новых легионеров, но и без их учета у «Сибири» получается очень неплохая команда. Пятерка за лето!" — написал комментатор Артем Батрак.