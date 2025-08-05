Артем Батрак: «Сибирь» перестала быть зависимой от Бека и Мерфи — это хорошо. Ушли нестабильные Андреофф и Лайпсик. Получается очень неплохая команда"

«Сибирь» и ее менеджмент я поставлю в тройку по грамотным решениям и усилению состава этим летом. Конечно, «Сибирь» не стала фаворитом Востока — с «Авангардом» и «Металлургом» соревноваться будет тяжело, но по именам в Новосибирске собралась приличная команда, намного сильнее, чем в прошлом году.