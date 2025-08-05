Тренер «Амура» Гальченюк: «Видится агрессивный, быстрый и организованный хоккей. Будет большой объем работы, чтобы поднять мастерство на более высокий уровень»

Очень важно сейчас понять «химию» игроков, увидеть, у кого с кем лучше получается, кто на кого играет. «Химия» — это когда парни играют друг на друга, а не каждый сам по себе, поэтому одна из первостепенных задач сбора — найти сочетания среди игроков.