Тренер «Амура» Гальченюк: «Видится агрессивный, быстрый и организованный хоккей. Будет большой объем работы, чтобы поднять мастерство на более высокий уровень»

— Видится хоккей агрессивный, быстрый и организованный. И все, конечно, должно стоять на дисциплине. Дисциплина, дисциплина и еще раз дисциплина, уважение к друг другу, партнеру. Это составляющие хорошего хоккея. Касательно конкретных фамилий, пока не хочу заходить так далеко.
Очень важно сейчас понять «химию» игроков, увидеть, у кого с кем лучше получается, кто на кого играет. «Химия» — это когда парни играют друг на друга, а не каждый сам по себе, поэтому одна из первостепенных задач сбора — найти сочетания среди игроков.
— То есть индивидуальная, личностная игра для вас неприемлема? Вы смотрите, чтобы звено играло целиком?
— Нет-нет-нет. Обязательно организованно, но не потерять свою индивидуальность. Поэтому будет большой объем технической работы, чтобы поднять мастерство на более высокий уровень.
Не просто делать организованно, но со своим ассистом, со своей хитринкой, со своими выдумками. Здесь, опять же, нужна «физика», чтобы ноги успевали за головой. Голова придумала, ноги успели. Вот это прекрасно, — сказал главный тренер «Амура» Александр Гальченюк.