Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Максим Федотов о «Сочи»: «Перемен много, заметно вырос уровень организации. Подбирается боевой коллектив. Крикунов — сильный тренер со своей системой, его опыт должен нам помочь»

— За лето в клубе произошли большие перемены. Успел их прочувствовать?

— Да, перемен действительно много. В клуб пришло новое руководство. Заметно вырос уровень организации, да и в целом команда подбирается ощутимо сильнее. Много новых, интересных ребят. Знакомимся, общаемся. В целом все очень хорошо. Атмосфера просто топ.

— «Леопардов» возглавил легендарный Владимир Васильевич Крикунов, для которого этот сезон станет 40-м (!!!) в качестве главного тренера. Ранее был знаком с ним?

— Я нет, но ребята постарше много рассказывали и исключительно хорошее. Сильный тренер со своей системой и видением игры. Его колоссальный опыт должен помочь нам стать лучше, как команда. Будет очень интересно поработать вместе.

— Последние сезоны «Сочи» выбывал из борьбы за попадание в плей-офф задолго до окончания регулярки. Как прервать эту неприятную тенденцию?

— Тенденция и правда удручающая. Как я сказал ранее, у нас подбирается боевой коллектив. Если каждый будет выкладываться и отдаваться игре на 100% у нас обязательно все получиться, — сказал защитник сочинского клуба.