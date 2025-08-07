Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

«Куньлунь» — болельщикам: «9 сезонов, 557 матчей, где бы мы ни играли — в Пекине и Шанхае, Шэньчжэне и Челябинске, Новосибирске и Мытищах — всегда чувствовали поддержку&

Ранее сообщалось, что китайская команда в новом сезоне будет проводить домашние матчи на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. Прошлый сезон «Куньлунь» играл в Мытищах.

"9 сезонов, 557 матчей, 4 города и море воспоминаний. ?

Спасибо всем, кто был с нами все эти годы — хоккеистам, тренерам, персоналу, болельщикам и партнерам.

Где бы мы ни играли свои домашние матчи — в Пекине и Шанхае, Шэньчжэне и Челябинске, Новосибирске и Мытищах — мы всегда чувствовали большую поддержку.

Отдельных теплых слов заслуживают болельщики в Московской области — «Арена Мытищи» стала для нас настоящим домом, и вашу поддержку мы не забудем никогда.

Все истории когда-нибудь заканчиваются и начинаются заново. Спасибо за все ? «, — говорится в заявлении пресс-службы “Куньлуня”.