«Куньлунь» — болельщикам: «9 сезонов, 557 матчей, где бы мы ни играли — в Пекине и Шанхае, Шэньчжэне и Челябинске, Новосибирске и Мытищах — всегда чувствовали поддержку&

"9 сезонов, 557 матчей, 4 города и море воспоминаний. ?
Спасибо всем, кто был с нами все эти годы — хоккеистам, тренерам, персоналу, болельщикам и партнерам.
Где бы мы ни играли свои домашние матчи — в Пекине и Шанхае, Шэньчжэне и Челябинске, Новосибирске и Мытищах — мы всегда чувствовали большую поддержку.
Отдельных теплых слов заслуживают болельщики в Московской области — «Арена Мытищи» стала для нас настоящим домом, и вашу поддержку мы не забудем никогда.
Все истории когда-нибудь заканчиваются и начинаются заново. Спасибо за все ? «, — говорится в заявлении пресс-службы “Куньлуня”.