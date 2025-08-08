Плющев о «Салавате»: «Выйдет в плей-офф, там ребята с характером. В прошлом сезоне могли выйти в финал, немного не повезло, сыграл и судейский фактор»

«Не сомневаюсь, что в следующем сезоне “Салават” поборется за плей‑офф. И даже не просто поборется, а наверняка там будет. Вопрос в том, что будет дальше. Но этого я уже предположить не могу, потому что команду не видел. Но думаю, что там ребята с характером.
У клуба и в прошлом сезоне были определенные проблемы, но «Салават» все равно мог решить свои задачи в плей‑офф — выйти в финальный раунд, но немного не повезло, а где‑то сыграл и судейский фактор", — сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.