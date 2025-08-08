Ричмонд
Лиъматов о бросках Овечкина: «Подставлюсь первый раз, дальше не знаю, не факт, что живым останусь. Было бы шикарно сыграть с ним в одной команде»

— Еще в начале прошлого сезона команду МХЛ представлял Александр Овечкин, который в этом году смог побить рекорд Гретцки по голам в НХЛ. Ты удивился такому событию?

Источник: Спортс"

— Это было очевидно. Он всю жизнь к этому шел, как к Кубку Стэнли, то есть он очень долго ждал, терпел. Я горжусь этим событием.

— Твой контракт до 2027 года. Есть мечта сыграть с Овечкиным в одной команде, если он вернется в «Динамо»?

— Было бы шикарно, да. Интересно посмотреть, как он себя снова тут проявит как партнер, как игрок.

— Многие люди боятся бросков Овечкина, ломают кости, травмы получают. Представь такую ситуацию, что тебе нужно заблокировать его бросок. Ты подставишься?

— Первый раз подставлюсь, а дальше не знаю, потому что не факт, что останусь живым, — сказал, смеясь, 18-летний защитник системы «Динамо» Курбан Лиъматов.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
