Лиъматов о бросках Овечкина: «Подставлюсь первый раз, дальше не знаю, не факт, что живым останусь. Было бы шикарно сыграть с ним в одной команде»

— Это было очевидно. Он всю жизнь к этому шел, как к Кубку Стэнли, то есть он очень долго ждал, терпел. Я горжусь этим событием.
— Твой контракт до 2027 года. Есть мечта сыграть с Овечкиным в одной команде, если он вернется в «Динамо»?
— Было бы шикарно, да. Интересно посмотреть, как он себя снова тут проявит как партнер, как игрок.
— Многие люди боятся бросков Овечкина, ломают кости, травмы получают. Представь такую ситуацию, что тебе нужно заблокировать его бросок. Ты подставишься?
— Первый раз подставлюсь, а дальше не знаю, потому что не факт, что останусь живым, — сказал, смеясь, 18-летний защитник системы «Динамо» Курбан Лиъматов.