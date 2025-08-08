Ричмонд
Расмус Андерссон: «Всю жизнь мечтал сыграть на Олимпиаде за Швецию. У нашего поколения не было доступа к НХЛ, как у детей сейчас. Все, чего мы хотели — попасть в сборную»

Защитник «Калгари» вспомнил о победе шведской сборной на олимпийских играх 2006 года и выразил желание выступить на Олимпиаде-2026 в Италии.

Источник: Спортс"

"Наверное, это именно то воспоминание, с которым выросло наше поколение. Именно тогда ты впервые начал по-настоящему мечтать — сыграть за сборную, на Олимпиаде, и выиграть золото со Швецией.

Это значило бы для меня абсолютно все. Об этом я мечтал всю жизнь. Я вроде как отношусь к «промежуточному» поколению. Кажется, iPhone появился, когда я был в седьмом или восьмом классе. Соцсети — еще спустя пару лет.

До этого у нас была только сборная. У нас не было такого доступа к НХЛ, как у детей сейчас. До того момента все крутилось вокруг одного — ты хотел играть за национальную команду«, — сказал защитник “Калгари” и сборной Швеции.