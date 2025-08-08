Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Экс-форвард «Сибири» Андреофф может не сыграть до конца года из-за травмы, полученной на тренировке. «Цюрих» намерен найти нового нападающего

34-летний канадец перенесет операцию в связи с повреждением задней группы мышц бедра, полученным на тренировке.

Источник: Спортс"

В июле стало известно, что форвард, отыгравший 2 сезона за «Сибирь» в Фонбет Чемпионате КХЛ, подписал 2-летний контракт с «Цюрихом».

Генменеджер «львов» Свен Лойенбергер намерен найти нового нападающего в связи с травмой Андреоффа.