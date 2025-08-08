Экс-форвард «Сибири» Андреофф может не сыграть до конца года из-за травмы, полученной на тренировке. «Цюрих» намерен найти нового нападающего

В июле стало известно, что форвард, отыгравший 2 сезона за «Сибирь» в Фонбет Чемпионате КХЛ, подписал 2-летний контракт с «Цюрихом».
Генменеджер «львов» Свен Лойенбергер намерен найти нового нападающего в связи с травмой Андреоффа.
34-летний канадец перенесет операцию в связи с повреждением задней группы мышц бедра, полученным на тренировке.
