Элиас Петтерссон: «Недоволен тем, как провел прошлый сезон. Уроки усвоены. Мне нужно взять реванш»

26-летний форвард «Ванкувера» набрал 45 (15+30) очков в 64 играх регулярного чемпионата НХЛ при полезности «минус 10».

Источник: Спортс"

Минувший сезон стал для игрока первым по 8-летнему контракту с кэпхитом 11,6 миллиона долларов.

"Я знаю, на что способен. Не очень много об этом думал, но мне нужно взять реванш. Я недоволен тем, как провел прошлый сезон.

Я немного увеличил мышечную массу. Всегда важно становиться сильнее и быстрее. Это одна из целей, так или иначе. Для меня прибавить несколько фунтов — это приятный бонус.

Сейчас у меня нет травм, которые мешали бы тренироваться. Конечно, прошлый сезон получился тяжелым. Тем не менее, уроки усвоены. Я очень хочу провести хороший сезон", — сказал Петтерссон.