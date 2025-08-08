Элиас Петтерссон: «Недоволен тем, как провел прошлый сезон. Уроки усвоены. Мне нужно взять реванш»

Минувший сезон стал для игрока первым по 8-летнему контракту с кэпхитом 11,6 миллиона долларов.
"Я знаю, на что способен. Не очень много об этом думал, но мне нужно взять реванш. Я недоволен тем, как провел прошлый сезон.
Я немного увеличил мышечную массу. Всегда важно становиться сильнее и быстрее. Это одна из целей, так или иначе. Для меня прибавить несколько фунтов — это приятный бонус.
Сейчас у меня нет травм, которые мешали бы тренироваться. Конечно, прошлый сезон получился тяжелым. Тем не менее, уроки усвоены. Я очень хочу провести хороший сезон", — сказал Петтерссон.