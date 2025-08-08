Ричмонд
Андреянов — 3-й в рейтинге лучших проспектов «Коламбуса» по версии сайта НХЛ, Линдстрем — 1-й

18-летний вратарь системы ЦСКА был выбран «Блю Джекетс» под общим 20-м номером на драфте НХЛ-2025.

В список 5 самых перспективных игроков клубной системы по версии официального сайта НХЛ в итоге вошли:

1. Кэйден Линдстрем, форвард, 19 лет (университет Мичигана, NCAA; 4-й номер драфта-2024 пропустил почти весь прошлый сезон из-за грыжи межпозвоночного диска, он провел только 4 матча за «Медисин Хэт» в плей-офф WHL).

2. Джексон Смит, защитник, 18 лет (университем Пенсильвании, NCAA; прошлый сезон провел в «Трай-Сити», WHL).

3. Петр Андреянов, вратарь, 18 лет («Красная Армия», МХЛ).

4. Лука Дель Бель Беллез, нападающий, 21 год (провел 15 матчей за «Коламбус» в прошлом сезоне и набрал 8 очков, 2+6).

5. Джордан Дюме, нападающий, 21 год («Кливленд», АХЛ).