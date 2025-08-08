Ричмонд
Пашков о ребрэндинге «Куньлуня»: «Что в лоб, что по лбу. Главное — чтобы клуб не висел гирей на КХЛ и восстановил связь с Китаем. Игроки не приглашались в сборную, для&nbs

КХЛ ранее сообщила о смене названия «Куньлуня» на «Шанхайские Драконы».

Источник: Спортс"

— Александр Константинович, как восприняли переименование «Куньлуня» в «Шанхайских Драконов»?

— С одной стороны, можно посмеяться. Тут, как говорится, хоть в лоб, хоть по лбу. Можно сколько угодно придумывать новые названия, главное — чтобы китайский клуб не висел гирей на КХЛ.

И вот тут поговорим о второй стороне. Я так понимаю, что в китайский клуб пришли новые руководители и новые деньги. Переезд из небольших городков типа Мытищ или Балашихи в спортивную столицу страны, в Санкт-Петербург — это первый шаг, который говорит о новых амбициях. Наверное, для КХЛ и для всего нашего хоккея это скорее в плюс.

— Верите в «Драконов»?

— Все-таки пока в них трудно поверить. До старта чемпионата остается меньше месяца, а состава команды мы не знаем. Деньги же на лед не будут выходить и набирать очки — нужна полноценная подготовка, сборка команды. Пока ничего этого нет, хотя все остальные команды КХЛ уже в строю и готовятся.

Думаю, для новой команды самое главное — уйти от профанации, которой страдал «Куньлунь» в последние годы, и восстановить свою связь с Китаем. Куда это годится, что игроки «Куньлуня» не приглашались в сборную Китая. Для чего тогда вообще был нужен этот хоккейный проект?