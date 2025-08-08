Лиъматов о словах про то, что видит себя лучшим защитником НХЛ через 5 лет: «Почему бы и нет? Прогноз сбудется, думаю. У меня стоит такая цель»

— В интервью уже после драфта тебя спросили: «Кто, по твоему мнению, является лучшим защитником НХЛ?» Ты ответил: «Я через пять лет». Почему решил именно так ответить?
— Я не хотел заморачиваться. Если брать из тех, кто мне нравится в НХЛ, то это Расмус Далин, а так решил написать себя. Почему бы и нет? Посмотрим. Через пять лет, думаю, прогноз сбудется.
— Такой ответ — показатель твоих планов на будущее?
— Да, конечно. В будущем у меня стоит цель закрепиться и стать лучшим.
— В «Каролине» довольно консервативный стиль игры. Сложно ли тебе будет перестраиваться под такую модель команды?
— Моя задача состоит в том, чтобы закрепиться в составе. Я с легкостью подстроюсь под любую схему, под любую тактику игры, то есть для меня это не проблема. А дальше, как появится доверие, я думаю, что не будет проблем с подключениями в атаку. С этим все будет хорошо.
— Готов ли ты жертвовать своими атакующими действиями во благо команды?
— Ну для начала — да, конечно, вообще без проблем. Даже если скажут поиграть в АХЛ — без проблем, если надо что-то доказать, то я готов к любым условиям, — сказал игрок системы «Динамо».