Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Лиъматов о словах про то, что видит себя лучшим защитником НХЛ через 5 лет: «Почему бы и нет? Прогноз сбудется, думаю. У меня стоит такая цель»

18-летний игрок был выбран «Каролиной» под общим 67-м номером на драфте НХЛ-2025.

Источник: Спортс"

— В интервью уже после драфта тебя спросили: «Кто, по твоему мнению, является лучшим защитником НХЛ?» Ты ответил: «Я через пять лет». Почему решил именно так ответить?

— Я не хотел заморачиваться. Если брать из тех, кто мне нравится в НХЛ, то это Расмус Далин, а так решил написать себя. Почему бы и нет? Посмотрим. Через пять лет, думаю, прогноз сбудется.

— Такой ответ — показатель твоих планов на будущее?

— Да, конечно. В будущем у меня стоит цель закрепиться и стать лучшим.

— В «Каролине» довольно консервативный стиль игры. Сложно ли тебе будет перестраиваться под такую модель команды?

— Моя задача состоит в том, чтобы закрепиться в составе. Я с легкостью подстроюсь под любую схему, под любую тактику игры, то есть для меня это не проблема. А дальше, как появится доверие, я думаю, что не будет проблем с подключениями в атаку. С этим все будет хорошо.

— Готов ли ты жертвовать своими атакующими действиями во благо команды?

— Ну для начала — да, конечно, вообще без проблем. Даже если скажут поиграть в АХЛ — без проблем, если надо что-то доказать, то я готов к любым условиям, — сказал игрок системы «Динамо».