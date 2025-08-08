Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

КХЛ перенесла 10 игр СКА на другие даты из-за пересечений с «Шанхайскими Драконами». МВД Санкт-Петербурга не разрешает проводить два топ-матча одновременно («Матч ТВ»)

Вчера СКА объявил о переносе 10 игр команды (в том числе 8 домашних) на другие даты.

Источник: Спортс"

"Это связано с рядом причин. Главная из них в том, что МВД города Санкт‑Петербург не разрешает проводить два больших матча одновременно.

Так, если бы не было переноса, то уже 12 сентября мы могли бы увидеть, что в Санкт‑Петербурге в 19:30 прошли бы топ‑матчи СКА — «Трактор» и «Шанхайские Драконы» — «Локомотив».

Трудно было бы найти столько служителей порядка, чтобы одновременно обеспечить охрану «СКА Арену» и Ледового дворца, где общая посещаемость могла бы составить 35 тысяч человек, причем мероприятия прошли бы в одно время в разных концах города. Так что из‑за новорожденного петербургского дерби теперь такие матчи стараются разводить.

Кроме того, СКА уехал из «СКА Арены», и расписание двигают, если возникают накладки с концертами в Ледовом дворце. Более того, перенесенные 10 матчей — это еще не окончательное решение, могут быть и новые сдвиги«, — приводит “Матч ТВ” слова источника, приближенного к ситуации.