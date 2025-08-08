КХЛ перенесла 10 игр СКА на другие даты из-за пересечений с «Шанхайскими Драконами». МВД Санкт-Петербурга не разрешает проводить два топ-матча одновременно («Матч ТВ»)

Трудно было бы найти столько служителей порядка, чтобы одновременно обеспечить охрану «СКА Арену» и Ледового дворца, где общая посещаемость могла бы составить 35 тысяч человек, причем мероприятия прошли бы в одно время в разных концах города. Так что из‑за новорожденного петербургского дерби теперь такие матчи стараются разводить.