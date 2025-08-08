КХЛ перенесла 10 игр СКА на другие даты из-за пересечений с «Шанхайскими Драконами». МВД Санкт-Петербурга не разрешает проводить два топ-матча одновременно («Матч ТВ»)

"Это связано с рядом причин. Главная из них в том, что МВД города Санкт‑Петербург не разрешает проводить два больших матча одновременно.
Так, если бы не было переноса, то уже 12 сентября мы могли бы увидеть, что в Санкт‑Петербурге в 19:30 прошли бы топ‑матчи СКА — «Трактор» и «Шанхайские Драконы» — «Локомотив».
Трудно было бы найти столько служителей порядка, чтобы одновременно обеспечить охрану «СКА Арену» и Ледового дворца, где общая посещаемость могла бы составить 35 тысяч человек, причем мероприятия прошли бы в одно время в разных концах города. Так что из‑за новорожденного петербургского дерби теперь такие матчи стараются разводить.
Кроме того, СКА уехал из «СКА Арены», и расписание двигают, если возникают накладки с концертами в Ледовом дворце. Более того, перенесенные 10 матчей — это еще не окончательное решение, могут быть и новые сдвиги«, — приводит “Матч ТВ” слова источника, приближенного к ситуации.