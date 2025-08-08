Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Пашков о СКА: «Новый курс выдержан в стиле “Марсельезы”: “Отречемся от старого мира”. Перемена крайне рискованная, в этом клубе кромсать направо и налево не рекомендуется»

В межсезонье Роман Ротенберг был отправлен в отставку с поста главного тренера команды. Его сменил Игорь Ларионов.

Источник: Спортс"

— Я так понимаю, что СКА тоже открывает новую страницу. Пусть нет перемены названия, но есть, например, перемена эмблемы, несколько странная.

Больше всего вопросов вызывает новый курс. Мне показалось, что он выдержан в стиле «Марсельезы» — «Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног». Прежние лидеры отодвинуты, приглашена группа новых хоккеистов и легионеров, некоторые — весьма сомнительные.

На мой взгляд, такая резкая перемена курса является крайне рискованной. СКА — один их стабильных лидеров нашего хоккея, даже в прошлом сезоне, несмотря на результат, воспринимался как один из главных фаворитов. В этом клубе нужна выдержка, кромсать направо и налево не рекомендуется.

— Какой старт ждете от нового СКА?

— Если от китайского клуба у всех ожидания заниженные, и ему это поможет, то СКА остается для всех главным раздражителем. И пока нет уверенности, что за лето СКА не то что усилился, но даже остался на прежних позициях, — сказал олимпийский чемпион.