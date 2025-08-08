Пашков о СКА: «Новый курс выдержан в стиле “Марсельезы”: “Отречемся от старого мира”. Перемена крайне рискованная, в этом клубе кромсать направо и налево не рекомендуется»

— Я так понимаю, что СКА тоже открывает новую страницу. Пусть нет перемены названия, но есть, например, перемена эмблемы, несколько странная.
Больше всего вопросов вызывает новый курс. Мне показалось, что он выдержан в стиле «Марсельезы» — «Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног». Прежние лидеры отодвинуты, приглашена группа новых хоккеистов и легионеров, некоторые — весьма сомнительные.
На мой взгляд, такая резкая перемена курса является крайне рискованной. СКА — один их стабильных лидеров нашего хоккея, даже в прошлом сезоне, несмотря на результат, воспринимался как один из главных фаворитов. В этом клубе нужна выдержка, кромсать направо и налево не рекомендуется.
— Какой старт ждете от нового СКА?
— Если от китайского клуба у всех ожидания заниженные, и ему это поможет, то СКА остается для всех главным раздражителем. И пока нет уверенности, что за лето СКА не то что усилился, но даже остался на прежних позициях, — сказал олимпийский чемпион.