Ветераны «Лады» получат материальную поддержку. Об этом объявили клуб, правительство Самарской области и спонсор команды «Полипласт»

Правительство Самарской области, хоккейный клуб «Лада» и спонсор команды компания «Полипласт» объявили о начале выплат материальной поддержки ветеранам клуба.

"Этот важный шаг стал возможен благодаря совместным усилиям и желанию поддержать тех, кто внес неоценимый вклад в развитие тольяттинского хоккея.

Поддержка ветеранов — важный элемент сохранения спортивного наследия и вдохновение для новых поколений игроков и болельщиков. Это станет важным шагом для укрепления связи времен и подчеркнет значимость каждого, кто стоял у истоков и развивал хоккей в Тольятти«, — говорится в сообщении “Лады”.

«Выплата материальной поддержки — это не только знак благодарности, но и проявление уважения к прошлым достижениям и заслугам наших игроков. Мы ценим труд каждого ветерана, который своим мастерством и преданностью помогал формировать славные традиции “Лады”.

Совместно с нашими партнерами — правительством Самарской области и компанией «Полипласт» будем и дальше заботиться о тех, кто делает историю клуба по-настоящему великой", — сказал гендиректор клуба из Тольятти Александр Харламов.